Zwei Teenager bei Karussell-Unfall verletzt

Eine erst lustige Idee endete für zwei Jugendliche im Spital, als sie sich am Montagabend in Braunau auf einem Spielplatz austobten. Als sie ein Karussell mithilfe eines Elektroscooters beschleunigten, kam es zu einem Unfall, bei dem eine 13-Jährige und ein 14-Jähriger am Kopf verletzt wurden und ins Spital mussten.