Österreichs Autobahnen müssen immer weniger tragen

Noch nie hat die Asfinag so viel in die Infrastruktur investiert. Dabei ist sie profitabel unterwegs und kann das ausschließlich mit ihren Mauteinnahmen von 2,5 Milliarden Euro finanzieren. Von den Umsätzen entfallen 1,6 Milliarden Euro auf den Schwerverkehr (Kfz über 3,5 Tonnen), Österreichs Pkw-Fahrer blechten 609 Euro für ihre Vignette, Streckenmauterlöse machten 236 Millionen Euro aus. Der Großteil (1,5 Milliarden Euro) wird investiert, der Rest fließt über Steuern und Dividenden an den Staat oder wird für Zinszahlungen und Rückstellungen sowie den Betrieb verwendet.