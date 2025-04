US-Kampfjet stürzte von Flugzeugträger ins Meer

Alle Soldaten konnten sich retten

Der Flugzeugträger soll zuvor von der Houthi-Miliz beschossen worden sein. Auch die Terroristen erklärten, am Montag einen Drohnen- und Raketenangriff auf den Flugzeugträger durchgeführt worden ist. Der dramatische Vorfall dürfte glimpflich verlaufen sein: Alle Soldaten, die sich im Cockpit des Kampfjets oder auf dem Schlepper befanden, konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe die beiden Maschinen in die Fluten stürzten. Nur ein Matrose wurde laut Marine leicht verletzt.