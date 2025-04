Motorradfahrer prallt in Berndorf auf Lkw

Auch Motorradfahrer in Maishofen in Unfall verwicklet

Ebenfalls am Montag, gegen 13.30 Uhr, kam es in Maishofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 77-jährigen Motorradfahrer und einem 76-jährigen PKW-Lenker. Der Motorradfahrer war auf der Mayerhoferstraße unterwegs, als auf Höhe des Gasthofes „Unterwirt“ von rechts ein PKW auf die Straße einbog.