1300 Bäumchen als Bollwerk gegen den Klimawandel

Es soll ein bunter Mischwald werden, der in einigen Jahrzehnten stammesstark in den Himmel ragt und dazu ausersehen ist ein grünes Bollwerk gegen Hitze, Stürme und Borkenkäfer zu bilden. „Wir haben hoch oben im Norden, in Thuma bei Karlstein an der Thaya insgesamt 1300 Eichen, Tannen, Buchen, Grauerlen Ahornbäumchen und noch viele andere Arten gepflanzt. Unser gesamtes Aufforstungsteam war mit Feuereifer bei der Sache. Künftig sprießen also nicht nur unsere Kräuter im Waldviertel, sondern grüne Tannen-Stämmchen“, versichern die Sonnentor-Geschäftsführer Klaus Doppler und Gerhard Leutgeb aus Sprögnitz im Bezirk Zwettl.