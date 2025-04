6-Jährige gequält: „Sie haben ihre Seele ermordet“

Als Elend und Schande beschimpft

Der Richter zeigt der arbeitslosen Frau ein Video, in dem sie das Mädchen als Tschopperl, Elend und Schande beschimpft. „Ich will das Video gar nicht sehen“, schaut die Angeklagte zur Seite. „Setzten Sie mich jetzt nicht unter Druck“, mault sie in aggressivem Ton in Richtung des Vorsitzenden, „Sie wissen auch nicht alles.“ Was ihr eine saftige Rüge einbringt.