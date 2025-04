Sechsjährige gezwungen, Erbrochenes zu essen

Musste anderen beim Spielen zusehen

Das war aber noch lange nicht alles, was sich die Frau einfallen ließ, um die ungeliebte Stieftochter zu misshandeln und zu unterdrücken. Immer wieder wurde das Kleinkind alleine in der Wohnung zurückgelassen, wurde auf einen Stuhl gesetzt, durfte sich vom Morgen weg bis in die Abendstunden nicht rühren und musste zusehen, wie die anderen Kinder miteinander spielten. Schelte, Erniedrigungen und Beleidigungen standen an der Tagesordnung, genauso, wie Drohungen ausgesetzt zu werden. Den Kindergarten, in den sie so gerne gegangen wäre, durfte sie auch nicht besuchen.