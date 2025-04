KSV-Stürmer ballert sich in Notizblöcke der Scouts

Von der Landesliga in die Bundesliga?

„Vor zwei Jahren habe ich noch in der Burgenlandliga gekickt, hätte nie gedacht, dass ich Profi werde“, so Hofleitner, der für seinen Traum sogar die Matura aufgeschoben hat. Anfragen anderer Klubs soll es bereits geben. „Die Bundesliga wäre das Ziel. Aber schauen wir, was kommt. Ich fühle mich in Kapfenberg wohl, habe noch ein Jahr Vertrag.“