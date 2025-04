Ein bisschen Frieden | Das Herz

Das Herz. Was uns Franziskus auf jeden Fall hinterlässt: eine Kirche, die zunehmend versteht, dass sie bei den Menschen ankommen muss – und das im doppelten Wortsinn. Franziskus selbst hat es vorgelebt. Kardinal Schönborn schreibt heute in der „Krone bunt“, das Besondere sei gewesen, dass er als Mensch „normal“ war. Schönborn erzählt: „Papst Franziskus spricht normal über die Wirklichkeiten, mit denen alle Menschen zu tun haben: über Beziehung, Alltag, Belastungen, auch über Versagen und Trennung.“ Ja, ein Papst, der unter den Menschen ist. Und das haben die Menschen gespürt. Michael Pichler, als Reporter im vierköpfigen „Krone“-Papst-Team in Rom, hat schon das Begräbnis von Johannes Paul II. vor 20 Jahren journalistisch begleitet. Ihm gefällt die Einschätzung, Johannes Paul II. sei die Seele, Benedikt der Geist, Franziskus das Herz der Kirche. Und dieses Herz berührt die Herzen der Menschen über den Tod hinaus.