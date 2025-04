„Pumpkins“: Die wohl besten Kürbisse der Welt

Damals in den 90er-Jahren war es den blutjungen Musikern mehr als nur peinlich, bei einem Motorradtreffen einen kleinen Blutrausch provoziert zu haben. „Beim Soundcheck haben wir einen Stromausfall verursacht. Ach, du dicker Kürbis. Der Fleischermeister drehte am Grillstand fast durch, weil sich das edle Schweindl am Spieß nicht mehr drehte. Da wurden Messer gewetzt, wir mussten uns schnell vom Kürbisacker machen.“ Ruhmreicher sind die Auftritte bei den Segelregatten von Biograd, Murter bis auf die Insel Piškera.