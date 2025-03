Investor festgenommen: Fehlen 14 Kilogramm Gold?

Fritsch sitzt in Nürnberger Vollzugsanstalt in U-Haft

Der einst gefeierte Start-up-Financier, gegen den auch in Liechtenstein ermittelt wird, sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg in Untersuchungshaft. Das Auslieferungsverfahren nach Österreich hat noch nicht begonnen. Laut „Bild“ liege dies daran, dass die dortige Generalstaatsanwaltschaft auf einen zweiten Haftbefehl aus Wien warte.