Höchstgericht verpasst Frist für Grasser-Urteil

Am Dienstag, dem 25. März, hatte die Vorsitzende des Richtersenats die Urteile gegen Grasser und Co. bestätigt und die Strafhöhen verkündet, die nun rechtskräftig sind: Vier Jahre Haft wegen Untreue und Geschenkannahme in den Causen Buwog und Terminal Tower Linz. Das Höchstgericht halbierte somit die vom Erstgericht verhängte Strafe und begründete dies auch mit der unverhältnismäßig langen Verfahrensdauer von fast 16 Jahren.