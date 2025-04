Wie wir unsere Tiere mit Geräuschen krank machen

Alarmierende Zustände in den Ozeanen

Was sich in den eigenen vier Wänden abspielt, setzt sich in den Weltmeeren fort – nur in gigantischem Maßstab. Schallkanonen, mit denen Erdölkonzerne nach Rohstoffen suchen, beschallen das Meer mit bis zu 260 Dezibel – das entspricht einem startenden Düsenjet. Für Wale und Delfine, die auf Schall zur Orientierung und Kommunikation angewiesen sind, ist das lebensbedrohlich.