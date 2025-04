Wer ein Auge auf die abgelehnten Boeing-Jets hat

Konkret geht es um zehn Schmalrumpfflugzeuge des Typs 737 MAX, die China doch nicht mehr entgegennehmen will. „Wenn das Geschäft zustande kommt, werden die Flugzeuge voraussichtlich bis Ende des Jahres in die Flotte aufgenommen“, hieß es weiter. Die Gespräche befänden sich erst in einem frühen Stadium.