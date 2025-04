Wutbürger rief zu Gewalt gegen Asylwerber auf

„Ich gehe in volle Berufung“

Nachdem Staatsanwalt Elias Zortera die Ausführungen des Beschuldigten als „reine Schutzbehauptungen, wie sie im Buche stehen“ abtut und ihm vorwirft, die in Österreich geltenden Rechte mit Füßen zu treten, lacht ihn der Pensionist aus. Was nichts daran ändert, dass der Prozess mit einem Schuldspruch im Sinne der Anklage endet. Der 71-Jährige kommt mit einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro davon.