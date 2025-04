Messerangriff in Dornbirn: Es war versuchter Mord!

Der 43-jährige Familienvater wollte einfach nur helfen. Der Hilfesuchende dankte es ihm, indem er versuchte, ihn mit einem Küchenmesser zu töten. Ereignet hat sich die Tragödie Mitte Oktober in Dornbirn. Es ist gegen Mittag, als der Vater zweier Kinder den verwahrlosten Bettler in sein Haus lässt und ihm Essen anbietet. In der Annahme, die Speise sei vergiftet, lehnt der Fremde ab. Als der Helfer zum Handy greift, sieht sich der 26-Jährige erst recht bedroht. Weil er in seinem Wahn glaubt, der Familienvater würde nun Verstärkung holen, um ihn zu töten, greift der 26-Jährige zum Küchenmesser auf dem Herd und versucht dem Opfer die 20 Zentimeter lange Klinge in den Leib zu rammen.