„Wirklich schade“: Fans reagieren auf Klauß-Aus

Am Tag nach der 1:2-Niederlage bei Blau-Weiß Linz hat sich Rapid nach 17 Monaten von Trainer Robert Klauß getrennt. „Bedauerlicherweise sind die Entwicklung der Mannschaft und folglich die Leistungen und Ergebnisse seit einigen Monaten in eine Richtung gegangen, die diesen Schritt notwendig machen“, betonte Geschäftsführer Sport Markus Katzer am Donnerstag in einer Club-Aussendung. Co-Trainer Stefan Kulovits übernimmt bis Saisonende interimistisch.