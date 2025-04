Handyfoto vom toten Papst | Favoritensieg?

Handyfoto vom toten Papst. Abenteuerliches berichtet unser mittlerweile auf vier Kollegen angewachsenes Reporterteam aus Rom, vor allem aus dem Vatikan: Stundenlang stellen sich, nachdem der Sarg mit dem verstorbenen Papst Franziskus am Mittwoch feierlich in den Petersdom gebracht worden war, Trauerende an, um sich vom Heiligen Vater zu verabschieden. Wobei das längst nicht alle still und würdig machen – viele zücken ihr Handy, um ein Foto vom einbalsamierten Franziskus im Sarg, manche sogar ein Selfie mit dem Toten im Hintergrund zu machen. Während sogenannte „Normalsterbliche“ noch heute und morgen Abschied vom Papst nehmen, werden beim Begräbnis am Samstag Dutzende Staats- und Regierungschefs sowie gekrönte Häupter in Rom erwartet. Vor allem wegen des Besuchs von Donald Trump auf seiner ersten Auslandsreise in seiner zweiten Präsidentschaft wird die italienische Metropole zur Festung. Da gilt allerhöchste Alarmstufe. Und es herrscht allerhöchste Nervosität. Man wird sehen, wie die als eher chaotisch geltende italienische Staatsmacht damit zurande kommt. Aber da ist ja auch noch die berühmte Schweizergarde im Vatikan…