Wieder neue Bürgermeister – und enttäuschte Grüne

Wo es noch immer spannend ist

In einigen Kommunen bleibt es noch immer spannend. So muss in Deutschlandsberg SPÖ-Bürgermeister Josef Wallner einen Partner finden, da die absolute Mehrheit verloren ging. In Rohrbach-Lafnitz ist die FPÖ Königsmacherin und entscheidet, ob die SPÖ oder die ÖVP künftig den Bürgermeister stellt. In beiden Fällen findet die Sitzung am Donnerstag statt. In St. Marein im Mürztal, Öblarn und Schladming kann sogar noch bis Anfang nächster Woche verhandelt werden.