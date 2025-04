Admira rätselt: „Könnten es uns leichter machen“

Der Druck im Titelkampf, wo der Vorsprung auf Ried (1:1 gegen Lustenau) auf einen Punkt schmolz? Silberberger: „Klar macht das was mit der Mannschaft. Wir könnten es uns leichter machen.“ Kapitän Stefan Haudum seufzte: „Wir haben es in der Pause sogar angesprochen, dass wir hinten gut absichern müssen. Und dann kriegen wir solche Tore. Das ist total ärgerlich. Ich weiß nicht, warum wir uns so anstellen.“ SKU-Matchwinner Dominik Weixelbraun strahlte im Jubel der ingesamt 1230 Fans: „Die Erleichterung ist groß. Ich hoffe, dass es das mit dem Klassenerhalt jetzt war. Da müsste schon viel passieren. Nun wollen wir den Schwung mitnehmen.“ Auch Chefcoach Patrick Enengl war sichtlich erleichtert: „Natürlich ist jetzt ein gewisser Druck weg, das Gefühl deutlich entspannter. Nichtsdestotrotz werden wir keinen Millimeter nachgeben.“