Nach Cup-Hit mit voller Kapelle und Segen der Fans

Allerdings fallen mit Spielmacher Radjenovic, Gal und Parzer gleich drei Leistungsträger noch bis zum HLA-Rückrundenstart im Februar aus. „Trotzdem haben wir gegen Ferlach abgeliefert“, lobt Gedinger. Gibt aber zu: „Gegen den Liga-Ersten so zu spielen, war schon eine Überraschung. Wir sind nie zurückgelegen, hatten eine gute Abwehr, Torhüter Nimanaj hat stark gehalten und wir nützten unsere Chancen. Das lässt uns für die Rückrunde doch einiges erhoffen.“