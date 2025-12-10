Nach Cup-Hit mit voller Kapelle und Segen der Fans

Schlusslicht in der HLA-Meisterliga, doch in der zweiten Cup-Runde lieferten die Hollabrunner Handballer die große Sensation – 26:22 daheim gegen Tabellenführer Ferlach – die beste Werbung vor dem Heimturnier im HLA-Cup am Freitag!
„Bis jetzt haben wir ja daheim nicht so schlecht gespielt. Bis auf die unglückliche Niederlage gegen die Fivers mit einem Tor Unterschied haben wir in Hollabrunn nichts verloren“, ist Manager Gerhard Gedinger stolz, „leider sind wir auswärts hinter dem Plan.“
Gegen den Liga-Ersten so zu spielen, war schon eine Überraschung.
Hollabrunns Klubmanager Gerhard GEDINGER
Bild: GEPA
Allerdings fallen mit Spielmacher Radjenovic, Gal und Parzer gleich drei Leistungsträger noch bis zum HLA-Rückrundenstart im Februar aus. „Trotzdem haben wir gegen Ferlach abgeliefert“, lobt Gedinger. Gibt aber zu: „Gegen den Liga-Ersten so zu spielen, war schon eine Überraschung. Wir sind nie zurückgelegen, hatten eine gute Abwehr, Torhüter Nimanaj hat stark gehalten und wir nützten unsere Chancen. Das lässt uns für die Rückrunde doch einiges erhoffen.“
Wieder gegen Vöslau und Fivers
Und natürlich auch für den Liga-Cup am Freitag (ab 17 Uhr) gegen Vöslau und die Fivers. „Beim Turnier in Vöslau haben wir viele Junge gebracht, da galt unser Hauptaugenmerk schon dem Cup. Diesmal spielen wir mit voller Kapelle.“ Und dem Segen der heimischen Fans.
