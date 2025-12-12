Historische Chance – „Entwicklung ist top“

Das heißt konkret auf seine Philosophie bezogen? „Wir wollen aktiv sein, sind im Positionsspiel besser geworden. Dazu haben wir mehr Klarheit und Zielorientiertheit bekommen. Das zeigt sich auch in den zahlreichen Torchancen.“ Bitter für den SKU, dass gegen die noch unbesiegte Admira Stammkeeper Estevao, der bis 2027 verlängerte, gesperrt fehlt. Der Deutsch-Portugiese sah zuletzt beim 3:3 bei Sturm Graz II wegen Notbremse Rot. So könnte wieder Scherz gefragt sein oder Neudhart das Pflichtdebüt feiern. Enengl: „Ich habe vollstes Vertrauen in beide Ersatztormänner, bei uns ist jeder wichtig. Wir haben einen tollen Teamgeist. Das ist unsere Stärke und schätze ich sehr. Es macht echt Spaß!“