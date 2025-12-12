Vorteilswelt
Amstetten greift an

Historische Chance – „Entwicklung ist top“

Sport
12.12.2025 11:00
Kann Amstetten auch im Hit gegen die Admira ausgelassen jubeln?
Kann Amstetten auch im Hit gegen die Admira ausgelassen jubeln?(Bild: GEPA)

Amstetten kann mit einem Sieg im freitägigen Zweitliga-Heimhit gegen die Admira so gut überwintern wie noch nie. Klar ist auch Erfolgscoach Patrick Enengl die Stärke der bisher unbesiegten Südstädter bewusst. Doch im letzten Spiel des Jahres, noch dazu im NÖ-Derby, will der SKU nochmals überzeugen.

„Das wird eine richtige Challenge. Denn die Admira beweist in den letzten Wochen ihre hohe Qualität. Aber wir sind gerüstet und trauen uns zu, dass wir sie richtig ärgern können.“ Sagte Amstettens Trainer Patrick Enengl beim „Krone“-Besuch vor dem Zweitliga-Heimhit zwischen Drittem und Zweitem.

SKU-Trainer Patrick Enengl beim „Krone“-Besuch im Ertl-Glas-Stadion.
SKU-Trainer Patrick Enengl beim „Krone“-Besuch im Ertl-Glas-Stadion.(Bild: Christian Mayerhofer)

Anpfiff ist am Freitag um 20.30 Uhr. „Ungünstiger Zeitpunkt. Da sind viele am Weihnachtsmarkt oder auf Feiern.“ Dabei: 28 Punkte nach 15 Runden – so stark waren die Mostviertler seit dem Aufstieg 2018 in acht Saisonen nur einmal. 2021/22 gab es 30 Zähler, in Runde 16 aber eine Pleite und Platz vier. Daher könnte der SKU, der keine Bundesliga-Lizenz beantragt (Infrastruktur, Aufwand etc.), mit einem Sieg historisch gut überwintern. „Eine coole Momentaufnahme bisher. Damit hätte keiner gerechnet. Für uns zählt jetzt aber nur dieses Match“, so Enengl. „Dennoch: Es ist top, wie sich das Team mit der Zeit entwickelte und in Fahrt kam.“

Die Mostviertler um Bomber David Peham (Mi.), einst bei der Admira, sind bereit.
Die Mostviertler um Bomber David Peham (Mi.), einst bei der Admira, sind bereit.(Bild: GEPA)

Das heißt konkret auf seine Philosophie bezogen? „Wir wollen aktiv sein, sind im Positionsspiel besser geworden. Dazu haben wir mehr Klarheit und Zielorientiertheit bekommen. Das zeigt sich auch in den zahlreichen Torchancen.“ Bitter für den SKU, dass gegen die noch unbesiegte Admira Stammkeeper Estevao, der bis 2027 verlängerte, gesperrt fehlt. Der Deutsch-Portugiese sah zuletzt beim 3:3 bei Sturm Graz II wegen Notbremse Rot. So könnte wieder Scherz gefragt sein oder Neudhart das Pflichtdebüt feiern. Enengl: „Ich habe vollstes Vertrauen in beide Ersatztormänner, bei uns ist jeder wichtig. Wir haben einen tollen Teamgeist. Das ist unsere Stärke und schätze ich sehr. Es macht echt Spaß!“

Blau-Weiß kein Thema

Wie sieht’s der 31-jährige Pro-Lizenz-Trainer, dass er bei Bundesliga-Schlusslicht BW Linz im Gespräch ist? „Ich lebe im Hier und Jetzt. Mein voller Fokus liegt auf Amstetten.“ So auch im Kracher.

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
