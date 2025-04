Erste Mahd: Wie Rehkitze geschützt werden können

Kitze niemals mit der bloßen Hand angreifen!

Eines ist ebenfalls wichtig: Entdeckt man ein im Gras kauerndes Kitz und will dieses retten, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der menschliche Geruch nicht übertragen wird, ansonsten nimmt die Geiß ihr Kitz nicht mehr an. Als die Kitze nicht mit der bloßen Hand angreifen, sondern am besten in ein dickes Grasbüschel wickeln!