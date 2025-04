Alkolenker schlief ein und landete in Hauseinfahrt

Zu dem Unfall kam es laut Polizeibericht gegen 3.20 Uhr auf der L302. Dort war der 21-jährige Einheimische von Schwaz in Richtung Gallzein unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge am Steuer seines Autos einschlief. Daraufhin fuhr er auf eine steile Böschung und direkt in eine Hauseinfahrt, wo der Wagen umkippte und auf der Lenkerseite liegen blieb.