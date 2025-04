SW Bregenz-Trainer Regi van Acker war nicht glücklich mit der 2:3-Niederlage, die er und seine Mannschaft am Karfreitag in Horn einstecken mussten. Nach einem katastrophalen Start in die Partie lag man schnell mit 0:3 im Rückstand. „Die ersten 20 Minuten waren eine Blamage“, ärgerte sich der belgische Coach. Der aber in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sah. „Das war wieder das Bregenz, das ich kenne. Aber wenn man so schnell schon 0:3 im Rückstand ist, ist es eben nicht ganz einfach.“