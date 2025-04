Kreml: Haben Kursk fast vollständig zurückerobert

Am Karfreitag und Karsamstag haben Russland und die Ukraine ein weiteres Mal Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 246 russische und ukrainische Streitkräfte kehrten am Karsamstag zu ihren eigenen Truppen zurück. Zudem wurden verwundete Gefangene ausgetauscht, die dringend medizinisch versorgt werden müssen. Am Karfreitag übergaben sich die beiden Seiten Leichen von Soldatinnen und Soldaten – 909 gingen an die Ukraine, 41 an Russland. Vermittelt hatten den Tausch die Vereinigten Arabischen Emirate und das Internationale Rote Kreuz.