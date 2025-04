Ostermesse: Alle warten auf den Papst in Rom

Papst könnte bei „Urbi et Orbi“-Segen dabei sein

Der argentinische Gottesmann zeigt sich dennoch schon wieder in der Öffentlichkeit. So hatte er am Gründonnerstag ein Gefängnis besucht – dieses Mal die Haftanstalt Regina Coeli im römischen Stadtteil Trastevere. Doch die Demutsgeste, den Insassen nach dem Christi-Vorbild die Füße zu waschen, musste er auslassen. „Dieses Jahr kann ich das nicht“, entschuldigte sich Franziskus: „Aber ich kann und will euch nahe sein.“ Auch an der Kreuzwegprozession konnte der Pontifex nicht teilnehmen. Kardinal Angelo Comastri (81) wird Sonntag jedenfalls stellvertretend den „Urbi et Orbi“-Segen erteilen.