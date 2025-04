Wenn Kinderbetreuung zur Männersache wird

Der Ostermontag steht nicht nur hierzulande im Zeichen der Kinder. Anlässlich des internationalen Welt-Kindergartentages am 21. April werden Nachwuchs und Pädagogen allerorts in den Fokus gerückt. In NÖ wird etwa im Zuge der blau-gelben Betreuungsoffensive bis 2027 ordentlich nachgeschärft. Von dem 750-Millionen-Euro-Paket wurden bisher mehr als 290 Millionen Euro in 489 neue Gruppen investiert.