Was nach dem Handyverbot an Schulen droht

„Damit soll Schulen bestmöglich vermittelt werden, wie ein kompetenter Umgang mit dem Handy gelernt und gelehrt werden kann“, erklären Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum. Denn mehr Handykompetenz soll Schüler zu einem kritischen und kreativen Umgang ermutigen und für mögliche Gefahren wie Cybermobbing sensibilisieren. Neben Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung wird auch anhand von Vorzeigeprojekten – dem Gymnasium in Klosterneuburg und jenem in Bruck an der Leitha – die „Handy-freie Schule“ vorgestellt.