Wenn das Land einen Kraftakt für Nachwuchs leisten

Der internationale Weltkindertag am 20. November steht ganz im Zeichen des Nachwuchses. Um das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen, werden am heutigen Mittwoch die Rechte und Bedürfnisse der Kleinen in den Fokus gestellt. Wie wichtig gute Versorgung auch abseits der eigenen Familie vor allem für die Kleinsten ist, zeigt im weiten Land etwa die blau-gelbe Betreuungsoffensive. Dafür wurde ordentlich Geld in die Hand genommen – bis 2027 insgesamt 750 Millionen Euro.