(Un-)Gewissheiten | Hoffnungen

(Un-)Gewissheiten. „Spätestens 2025 werden wir Michael Ludwig mit dem nassen Fetzen aus dem Rathaus treiben“ – eine vollmundige Ankündigung, die der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp bei der Schlusskundgebung der Blauen als Einpeitscher für den Auftritt von Herbert Kickl vor der Nationalratswahl im September von der Bühne am Stephansplatz schmetterte. In der Politik gibt es mehr Unwägbarkeiten als Gewissheiten. Unwägbar meist, welche Mehrheiten bei und vor allem nach Wahlen möglich sind. Viele Monate lang fragte man sich, ob sich ein Kanzler Kickl ausgeht. Dann schien eine Mehrheit gemeinsam mit der ÖVP in diesem Winter plötzlich in Griffweite – aber eben nur beinahe. Und so wurde aus dem selbst proklamierten „Volkskanzler“ Kickl ein „Doch-nicht-Kanzler“. Als Gewissheit hätte noch zu Jahresanfang gegolten, dass Christian Stocker nie und nimmer Kanzler würde – wenn sich überhaupt jemand diese Frage gestellt hätte. Und nun regiert er Österreich. Als Gewissheit darf gelten, dass FPÖ-Nepp kommenden Sonntag bei den Wiener Wahlen, auch wenn er stark dazugewinnt, Michael Ludwig nicht aus dem Rathaus treibt. Schon gar nicht mit dem sprichwörtlichen „nassen Fetzen“, auch wenn er diesen am Ostermontag bei der „Krone“-TV-Elefantenrunde wieder auspackt. Aber, wie heißt es im Platitüdenschatz so oft: Die Hoffnung stirbt zuletzt.