Zehntausende nahmen an Kreuzwegprozession teil

Vance will an Ostermesse teilnehmen

Kardinal Angelo Comasatri, emeritierter Erzpriester des Petersdoms, wird am Sonntag in Vertretung von Franziskus die Ostermesse zelebrieren. Ob sich der Papst am Ostersonntag zeigen wird, ist noch unklar. US-Präsident JD Vance, der derzeit in Rom ist, hat angekündigt, an der Ostermesse teilnehmen zu wollen.