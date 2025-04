Kein grünes Blatt ist verloren: „Pflanzerl-Klappe“

Zu freien Entnahme

Alle in der Klappe abgegebenen Pflanzen sind zur freien Entnahme, um der Flora ein neues Zuhause in den eigenen vier Wänden oder natürlich im Garten schenken! „Holen, pflanzen und sich an der grünen Pracht erfreuen – Nachhaltigkeit geht so einfach“, ermuntert Strasser. Sein edler Umweltgedanke: „Gemeinsam können wir unseren Ort noch grüner machen und diese kleinen Wunder der Natur wieder zum Erblühen bringen.“