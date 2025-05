KI, Kinderhöhlen und Wimpern wie ein Hollywoodstar

Lange Wimpern wie ein Hollywoodstar

Edina Morocz kommt aus Ungarn und absolvierte dort ein Studium zur Marketingmanagerin. Nach der Geburt ihrer Tochter spezialisierte sie sich auf Wimpernverlängerungen. Und das auf ganz natürliche Art. „Wimpern müssen zu der Kundin passen: zum Gesicht, zu der Augenform und zu den natürlichen Wimpern“, nennt sie dies als Schlüssel zu ihrem Erfolg. Und der hat sich schon lange eingestellt. Seit über zehn Jahren bereits betreibt sie ihr „Lashart“-Studio in Melk und hat dafür auch schon Weltmeistertitel in New York, Italien und Abu Dhabi gewonnen. „Eine technisch perfekte Arbeit braucht viel Konzentration, weil man dabei millimetergenau arbeiten muss – perfekte Klebestellen, hochwertiges Material und die richtigen theoretischen Kenntnisse sind sehr wichtig für ein lang haltendes Set.“