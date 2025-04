Was in ältester Backstube Wiens Sorgen bereitet

90 Arbeitsstunden in der Karwoche

Zurück zum Ostergeschäft: Um alle Bestellungen fristgerecht abliefern zu können, verbringt Maderna in der Karwoche 90 Wochenstunden in der Bäckerei. Das Resultat macht sich bezahlt, die Osterpinze und auch die anderen Produkte wie das Biskuit-Lamm und der Schinken im Brotteig gehen weg wie warme Semmeln, da schreckt auch der Preis von 3,10 Euro für eine Pinze nicht ab. Immerhin ist alles in Bio-Qualität. Wer sich selbst an einer Osterpinze probieren will, findet oben das Rezept. Gutes Gelingen!