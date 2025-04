Nächster Abgang bei Meister Salzburg fix

Im Salzburger Profiteam entwickelte sich der Salzburger Eigenbauspieler in den letzten Jahren zunehmend zu einem körperlich robusten Verteidiger mit starken Defensivqualitäten, die ihn in der letzten Saison auch zu einem Engagement im österreichischen Nationalteam inklusive WM-Teilnahme in Tschechien verhalfen. Mit den Red Bulls wurde er in den letzten vier Jahren viermal Champion der win2day ICE Hockey League und kam dabei auf 224 Einsätze (4 Tore, 14 Assists). In der CHL lief er 31 Mal für die Red Bulls auf.