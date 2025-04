Liebhaberei soll sich in Zukunft auch lohnen

Nach dem 1:2 gegen Stripfing will St. Pölten am Freitag in der 2. Liga gegen Ried an die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in Folge davor anschließen. Sonst möchte der SKN nach dem plötzlichen Aus von Investor FC32 die Vergangenheit hinter sich lassen, wie man beim Pressegespräch mit den „Rettern“ verriet...