Salzburg ist auf einer historischen Mission

Der FC Red Bull Salzburg gastiert am Ostersonntag in der Fußball-Bundesliga bei der Wiener Austria. Um im Rennen um den Meistertitel zu bleiben, muss die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch eine Siegesserie starten. Dass der Traum vom Teller zur Mammutaufgabe wird, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher.