Schon wieder wichen die Urlauber über die Orte aus

Alle Jahre wieder – die Blechlawine rollt auch zu Ostern über die Tauernautobahn in Richtung Süden. Die Autobahn kann die Massen an Autos kaum bewältigen. Erschwerend dafür: Die seit 2023 bestehenden Tunnelbaustellen von Golling bis Werfen. Die Blechlawine schwappt deshalb immer wieder auf die anliegenden Gemeinden über. Von Hallein über Kuchl bis Golling und Werfen klagt man seit den Mega-Baustellen über massive Belastung in den Ortszentren. Die vom Land Salzburg verordneten Abfahrtssperren wirken nicht. Am gestrigen Gründonnerstag wurde teils gar nicht kontrolliert.