Baustelle A10: Stau-Spuk hat schon bald ein Ende

Die neuen Röhren sind künftig auch mit besserer Einfahrtsbeleuchtung, modernster Lüftung und neuen Überkopfanzeigen ausgestattet. Und: Wie auch die Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg – diese sind bekanntlich bereits saniert und wieder befahrbar – sind auch die Röhren in Richtung Süden komplett videoüberwacht. „Man kann sich auch in den Fluchttunneln nicht bewegen, ohne gesehen zu werden“, sagt Projektleiter Georg Scheriau. Zudem sind im gesamten Tunnelareal Mikrofone montiert. Diese reagieren auf Quietschen, Stimmen, Blechschäden und vieles mehr. Gemeinsam mit den Kameras erkennen sie Unregelmäßigkeiten und leiten diese an die Verkehrsmeldezentrale in St. Michael weiter.