Sogar eine Brauerei baut jetzt einen Camping-Platz

Immer mehr Menschen reisen in Wohnmobilen oder Wohnwägen und sorgen für einen Camping-Boom. Auf diesen Trend reagiert nun in Schärding auch ein Bierhersteller. Auf dem Firmengrundstück am Innufer werden für die Durchreisenden 37 neue Stellplätze errichtet. Noch in diesem Monat ist die Eröffnung geplant.