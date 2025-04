Gewinne exklusive VIP-Tickets für Beat the City

Adrenalin pur, Schaumkanonen, Kletterwände und Wasserrutschen mitten in der City: „Beat the City“ ist viel mehr als ein Hindernislauf – es ist ein urbanes Abenteuer, das Körper und Teamgeist auf die Probe stellt. 2025 geht Österreichs spektakulärste Laufserie in die nächste Runde – mit vier Events in vier Städten: