Tirol Milch will in Wörgl 20.000 € Strom einsparen

Digitaler Zwilling wurde erstellt

Jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Bis zu 20.000 Euro Stromkosten können – so die Berechnung – in Zukunft jedes Jahr im großen Kühllager eingespart werden. Wie das gehen soll, wurde in einem Pilotprojekt mit der Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag) und der unternehmerischen Hochschule MCI in Innsbruck herausgefunden. Ein Forschungsteam des MCI hat einen digitalen Zwilling des Kühllagers programmiert. Das große Hochregallager bietet Platz für 6800 Paletten unterschiedlicher Milchprodukte. Der Jahresverbrauch für Kühlung, Lüftung und Eiswasserkreislauf lag bisher bei rund 16 Prozent des Gesamtstromverbrauchs.