Große Waldbrandgefahr: Rauchen, Feuer und Co. tabu

Vorsicht bei Brauchtumsfeuer

Erhöhte Vorsicht gilt in ganz Tirol – gerade auch an den Osterfeiertagen beim Entzünden von Brauchtumsfeuern. „Im Westen soll es zwar Niederschlag geben, doch um einen reibungslosen Ablauf bestmöglich zu gewährleisten, sind immer und überall Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen unbedingt zu beachten. Beispielsweise sollen keine Brandbeschleuniger wie Benzin verwendet werden. Zudem muss auch eine Meldung an die jeweilige Gemeinde ergehen“, betonte das Land in einer Aussendung.