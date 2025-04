20 Heime vor Verkauf: Soll das Land zuschlagen?

Die Entscheidung fällt in Paris

Bei Senecura heißt es ohnehin nur: „Wir ersuchen um Verständnis, dass wir Marktgerüchte nicht kommentieren.“ Klar ist: Die Entscheidung fällt nicht in Wien, sondern in der Konzernzentrale in Paris. Betont wird im Hintergrund, dass sich Bewohner und Mitarbeiter keine Sorgen machen müssten, es gebe langfristige Verträge. Und bei einem etwaigen Verkauf müsste das Land ohnehin miteinbezogen werden.