Dieser Lehrer prügelt sich mit Sturm-Legende Haas

Dieser Lehrer stellt sich selbst in die Ecke – und zwar in die Ringecke! Elmar Zach mischt beim Branchenboxen am 26. April im Eisstadion Graz-Liebenau mit, das PLUS-Abonnenten (hier Angebot sichern!) ab 19 Uhr im Livestream auf krone.at sehen. Sein Gegner? Niemand Geringerer als Ex-Teamkicker und Sturm-Ikone Mario Haas ...