Simone Lugner trainiert mit der Box-Weltmeisterin

Ja, in der letzten Ausgabe von „Dancing Stars“ ist es zwischen Simone Lugner und Balázs Ekker zu einem verbalen Schlagabtausch gekommen. Aber dass die Witwe des Baulöwen nachher gleich zum Boxtraining geht? Nein, der Tanz-Juror war nicht der Auslöser dafür, sondern ihr Anwalt Florian Höllwarth. Der Jurist vertritt sie aktuell gegen Stieftochter Jacqueline Lugner – die sie wegen eines Unfalls mit dem Firmenwagen vor Gericht zerrt -, versucht aber auch abseits von Rechtsfragen für sie da zu sein. „Da dachte ich mir, dass Boxen in diesem Fall eine gute Ablenkung wäre“, so Höllwarth zur „Krone“.