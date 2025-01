Festnahme im Mordfall um getöteten Möbelpacker

Unterstützung für Salzburgs Kriminalisten

Die Kriminalisten werden jetzt den Fokus auf die Ermittlung des Tathergangs und das mögliche Motiv legen, betont Wolfgruber. Die Ermittlungen in dem Fall ziehen sich bereits über mehr als eineinhalb Jahre hin. Zur Unterstützung holte die Staatsanwaltschaft auch den bekannten Fallanalytiker Thomas Müller ins Boot, der ein umfangreiches Gutachten in dem Mordfall verfasste. Auch ein Rechtshilfeansuchen an die US-Firma Meta (Instagram, WhatsApp und Facebook) stellte die Justiz an, um an wertvolle Hinweise zur Aufklärung des Falles zu gelangen.