Bis zu 100 Mieter verlieren Wohnung, Klage droht

Das gilt auch für jene 30 Mieter, die noch in einem Mietverhältnis mit Wiener Wohnen stehen. Sie haben in den letzten Tagen eine mietrechtliche Verwarnung erhalten samt Aufforderung ihre Wohnung zurückzugeben, wenn kein dringendes Wohnbedürfnis besteht. In zwei Härtefällen wurden bereits Kündigungen ausgesprochen. Bei allen diesen Fällen fordert Wiener Wohnen die nachträgliche Herausgabe des erzielten Gewinns ein.