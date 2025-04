Glücklich durch Grant in Gruppen

Nun: Nach der neuen UNO-Rangliste der glücklichsten Länder (Österreich steht auf dem 17. Platz von 101 Staaten) kommt es neben Beruf und Gesundheit vor allem darauf an, dass man nicht einsam ist. Und so muss das Geheimnis der Österreicher wohl sein, dass uns erst Granteln in Gruppen glücklich macht.